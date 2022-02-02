Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,023.99
ALTIN
776.88
DOLAR
13.45
STERLİN
18.21
EURO
15.18
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Terastan düşen Beydun öldü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın terasından düşen Beydun E. (15), yaşamını yitirdi. Pazardan dönen baba, beton zeminde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu görünce fenalık geçirdi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:47
Terastan düşen Beydun öldü

Olay, akşam saatlerinde Darıca Nenehatun Mahallesi Azem Sokak’ta meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin’den Darıca’ya taşınan Beydun E., henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın terasından düştü. Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beydun E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Terastan Düşen Beydun öldüKocaeliTerasDüşmeVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor
Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor
Bursa'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Yol kenarına bırakılıp ateşe verilen valizden yanmış ceset çıktı
Yol kenarına bırakılıp ateşe verilen valizden yanmış ceset çıktı
Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Göl, tepe, karlı yolları aşan ekipler aşı mesaisinde
Göl, tepe, karlı yolları aşan ekipler aşı mesaisinde
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu
Muş'ta 'Eren 17 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren 17 Operasyonu' başlatıldı
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf 
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf 
Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı
Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma