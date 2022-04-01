Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.239,72
ALTIN
912,29
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,27
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli alacak
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel alım ilanı
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı

SAKARYA'da TEM Otoyolu'nda iddiaya göre başka aracın sıkıştırdığı otomobil, minibüse arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

01 Nisan 2022 Cuma 10:19
TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Akyazı kesimi Ankara yönünde meydana geldi. İddiaya göre, başka aracın sıkıştırdığı Sait K. idaresindeki 34 BFR 362 plakalı otomobil, Metin A. yönetimindeki 78 BC 881 plakalı kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs, metrelerce sürüklendi. Minibüs sürücüsü Metin A. ile yanındaki Mehmet A. araçta sıkışırken, otomobil sürücüsü Sait K. ile yanındakiler Hanifi D., Rüstem K., Hülya Y. ve Abdülkadir Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan kişileri çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralanan 7 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. 1,5 saat süren çalışmaların ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaAkyazıTem OtoyoluKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu 
Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu 
Adana’da 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi
Adana’da 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
Bursa'da 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma