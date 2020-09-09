Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı

Olay, Osmaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerindeki bir bankada meydana geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı İslam Ö.'den kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, bankadan 30 bin TL çekerek hesabına göndermesini istedi.

Bankaya gelen İslam Ö., 30 Bin TL kredi çekti. Bankadan çektiği parayı bankamatikten dolandırıcının hesabına yatırmak için hamle yapan İslam Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.

İslam Ö.'nün bankamatik aracılığıyla gönderdiği 30 Bin TL, banka görevlilerince son anda bloke edildi.

İslam Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.