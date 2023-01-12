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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

12 Ocak 2023 Perşembe 15:25
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

TEKİRDAĞ - Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını, lodosla denizin dibindeki yosunların kıyıya vurduğunu söyledi.

Lodosun etkisini kaybettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Yosunlar bazı kesimlerde kirlilik gibi görünüyor. Bu denizde zaman zaman yaşanan doğal bir durumdur. Yosunlar bir süre sonra ya temizleniyor ya da denize karışıyor." dedi.

Kent sakinlerinden Hasan Gürtekin de sahilde yürüyüş yaparken yosunları gördüğünü belirtti.

Sert lodos estiği için yosunların kıyada biriktiğini ifade eden Gürtekin "Rüzgarlar birlikte yosunlar geldi. Yine rüzgarla gidiyor. Bilgi verildiği zaman belediye ekipleri de temizleyebiliyor. Yosunlar kıyıda kaldığında sıcak havada olursa koku yapabiliyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağşiddetli Rüzgar
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