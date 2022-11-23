Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.795,61
ALTIN
1.041,79
DOLAR
18,63
STERLİN
22,25
EURO
19,25
Millî Savunma Bakanlığı 1.115 daimi süreli işçi alacak
Millî Savunma Bakanlığı 1.115...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi...
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış ihalesi
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış...
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekirdağ'da lodos, balıkçıları vurdu

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:20
Tekirdağ'da lodos, balıkçıları vurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle balıkçılar, denize açılamıyor. Limana yanaştırılmak istenen yük gemileri de lodos nedeniyle açıkta demirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından bugün Tekirdağ'da lodosun etkisi arttı. Tekirdağlı balıkçılar, 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ne açılamadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "3 günden beri lodosun sert esmesiyle beraber balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçiriyorlar. Allah izin verirse öğle saatlerinden itibaren lodos etkisini azaltacak, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine palamut ve karides avcılığına devam edecek" dedi.

Öte yandan lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği, yer yer 5 metreyi bulurken, Tekirdağ Limanı'na yanaştırılmak istenen yük gemileri de açıkta demirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağda LodosBalıkçılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da eğitime 'sağanak' engeli
Bodrum'da eğitime 'sağanak' engeli
İzmir'de sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı
İzmir'de sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı
Prof. Dr. Yaşar: İzmir'de tüm zamanların en uzun süreli deniz marulu görülüyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir'de tüm zamanların en uzun süreli deniz marulu görülüyor
AFAD: 50 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR
AFAD: 50 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR
Sivas'ta baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı
Sivas'ta baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı
Meryem öğretmen, 'Öğrencileri üşümesin' diye odun kırıp, soba yakıyor
Meryem öğretmen, 'Öğrencileri üşümesin' diye odun kırıp, soba yakıyor
AFAD: 74 ARTÇI SARSINTI OLDU
AFAD: 74 ARTÇI SARSINTI OLDU
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı
Sular altında kalacak Yusufeli’nde 'resmi açılış' heyecanı
Sular altında kalacak Yusufeli’nde 'resmi açılış' heyecanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول