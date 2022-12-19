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Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; eğitim uçuşları iptal

19 Aralık 2022 Pazartesi 14:58
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; eğitim uçuşları iptal

TEKİRDAĞ'da etkili olan kuvvetli rüzgarda balıkçılar, denize açılamadı, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşlarına da bugün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Marmara Bölgesi'nin kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı. Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşlarına ara verildi, balıkçılar ise denize açılamadı. Balıkçılar teknelerini barınaklara demirlerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyardı. Birçok gemi de Tekirdağ açıklarında demirledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağEğitim UçuşlarıRüzgar
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