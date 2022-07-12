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Tekirdağ'da çocuklarla büyükleri buluşturan geleneksel uçurtma şenliği

12 Temmuz 2022 Salı 15:47
Tekirdağ'da çocuklarla büyükleri buluşturan geleneksel uçurtma şenliği

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde çocuklar ile köydeki büyükleri buluşturmak için düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneğini başlatan mahalle sakinlerinden İsmail Burhan, "Çocukların şenlik ile birlikte köye karşı sevgileri değişti. Bayramda şenlik nedeniyle gelen çocuklar, dedelerinin, ninelerinin yüzlerini güldürdü" dedi.

Kırsal Kadıköy Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nda geleneksel hale getirilen uçurtma şenliğinin bu yıl 5'incisi düzenlendi. Çevre ilçe ve mahallelerden 2 bin kişinin katıldığı şenlikte çocuklara 1200 uçurtma dağıtıldı. Çocukları, köyde yaşayan büyükleri ile buluşturmak amacıyla düzenlenen şenlik; renkli görüntülere sahne oldu. Uçurtma şenliği geleneğini başlatan mahalle sakinlerinden İsmail Burhan, katılım sayısının her geçen yıl arttığını söyledi. Çocukların bayramda köydeki büyükleri ziyaret etmek istemediklerini belirten Burhan, bu durumun üzücü olduğunu söyledi.

'KÖYE KARŞI SEVGİLERİ DEĞİŞTİ'

2015 yılından itibaren şenlik yapmaya karar verdiklerini ifade eden Burhan, "2015 yılında bayramda köyün meydanında oturduk ve bu şenliği düzenleme kararı aldık. Çocukların şenlik ile birlikte köye karşı sevgileri değişti. Bayramda şenlik nedeniyle gelen çocuklar, dedelerinin, ninelerinin yüzlerin güldürdü. Dedeler, nineler torunları köye gelince çok mutlu oldular ve bize teşekkür ettiler. Şenliğimizi her geçen yıl büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. Şenliğe katılan çocuklar, köyde yaşayan büyükleriyle bir araya gelerek uçurtma uçurtmanın keyfini yaşadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağUçurtma şenliği
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