Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1518
ALTIN
452.024
DOLAR
7.3416
STERLİN
9.9669
EURO
9.0017
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
7 Adet Arsanın Satışı Yapılacak 
7 Adet Arsanın Satışı...
Ar-Ge Personeli Alınacak
Ar-Ge Personeli Alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020 yılında 120 tesise çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle toplam 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uyguladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:39
6 Okunma
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, 2020 yılında çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1302 denetim gerçekleştirildi. Su kirliliği konusunda yapılan 150 denetimde, standartlara aykırı atık su deşarjında bulunan 46 tesise 4 milyon 853 bin 444 lira, hava kirliliği konusunda yapılan 127 denetimde, standartlara aykırı hava emisyonuna neden olan 21 tesise 1 milyon 622 bin 80 lira, atıkların yönetimi konusunda yapılan 395 denetimde mevzuata aykırı olarak atıkların yönetimini sağlayan 22 tüzel ve gerçek kişiye 3 milyon 93 bin 447 lira, ÇED, toprak, egzoz, koku ve diğer konularda yapılan denetimlerde ise 714 bin 883 lira olmak üzeri toplam 120 tesise 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu yıl içinde de ani ve planlı denetimlerin sürdürüleceğini, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere çevre kanunu kapsamında yaptırım uygulanacağını bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüçevreyi Kirleten 120 TesisCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOSABSİAD Başkanı Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ağırladı
DOSABSİAD Başkanı Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Elektroteks'e Övgü
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Elektroteks'e Övgü
Nilüfer Belediyesi Elmalı ile Kardeş Oldu
Nilüfer Belediyesi Elmalı ile Kardeş Oldu
7 milyon lira harcanan bungalovlar atıl kaldı
7 milyon lira harcanan bungalovlar atıl kaldı
Barajların kuruduğu Edirne'de içme suyu, kuyulardan karşılanacak
Barajların kuruduğu Edirne'de içme suyu, kuyulardan karşılanacak
Şanlıurfa'da 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' için ilk kepçe vuruldu
Şanlıurfa'da 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' için ilk kepçe vuruldu
Rektör Kılavuz: "İş dünyasından sanayi doktora programı'na büyük destek var"
Rektör Kılavuz: "İş dünyasından sanayi doktora programı'na büyük destek var"
Kapıkule'de, Bulgar turistler uzun araç kuyruğu oluşturdu
Kapıkule'de, Bulgar turistler uzun araç kuyruğu oluşturdu
Kumar baskınında 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza
Kumar baskınında 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma