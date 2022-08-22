Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.019,01
ALTIN
1.012,40
DOLAR
18,13
STERLİN
21,39
EURO
18,14
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli...
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 12...
Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
Batman Üniversitesi 6 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladı, kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti

ADANA'da akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet G., tartıştığı Yılmaz Sucu'yu (55), tabancayla göğsünden ve kolundan vurarak kaçarken karşısına çıkan ve olayla alakası bulunmayan İbrahim Güven'i de mermisi bitince silahın kabzasıyla başına vurarak yaraladı. Olayın ardından kendini eve kapatan Mehmet G., polis tarafından gözaltına alındı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:23
Tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladı, kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti

Olay, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Mehmet G., evinin sokağından geçen ayakkabı imalatçısı Yılmaz Sucu ve yanındaki arkadaşlarıyla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Mehmet G., tartıştığı Sucu'nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sucu, oturduğu tabureden yere düştü. Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan şüpheli, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Güven, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı. Güven'i başından yaralayan Mehmet G., kendisini evine kapattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Sucu'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kendisini eve kapatan Mehmet G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Başından yaralanan Güven ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Mehmet G.’yi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanSilahSaldırıYaralıKavgaDarpSarıyakup Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 20 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 20 yaralı
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın
Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı; 2'si ağır, 21 yaralı
Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı; 2'si ağır, 21 yaralı
Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı
Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı
Organlarıyla 3 kişiye umut olan Ayça, son yolculuğuna çiçeklerle uğurlandı
Organlarıyla 3 kişiye umut olan Ayça, son yolculuğuna çiçeklerle uğurlandı
İzmir İktisat Kongresi binasının ihalesi gerçekleştirildi
İzmir İktisat Kongresi binasının ihalesi gerçekleştirildi
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı
Tur ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 2'si ağır, 25 yaralı
Tur ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 2'si ağır, 25 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول