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Tarlada çalışan kadınlara pastalı kutlama

TOKAT İl Özel İdaresi personeli, Büyükyıldız köyünde tarlada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 3 katlı pasta keserek kutladı.

Tarlada çalışan kadınlara pastalı kutlama

TOKAT İl Özel İdaresi personeli, Büyükyıldız köyünde tarlada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 3 katlı pasta keserek kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 12:22
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Tarlada çalışan kadınlara pastalı kutlama

TOKAT - Tokat İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarlada çapa yapan kadınlara sürpriz yaptı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli  tarlada çalışan kadınların yanlarına giderek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe'nin katıldığı kutlama programında tarlanın kenarına getirilen ve üzerinde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun'  yazılı 3 katlı pasta kesildi. Kadınlar yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Genel Sekreter Recep Gökçe, Kadınlar Günü'nü bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirterek, "Bugün sizlerin günü. Kutlamak bizim için ayrı bir gurur. Bize göre daha kutsal olan sizlersiniz. Elinizde çapa, alnınızda ter ile gününüzü kutluyorsunuz. Her gün aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bizler de bu bölgede çalıyoruz. Sizleri ziyaret ederek gününüzü kutlamak istedik" dedi. Tarlada çalışan Fatma Tuna (74) ilk defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek, "Şu anda çok mutluyum. Anlatamam bu duyguları. Şimdiye kadar hiç kutlayan olmadı. Beyim öleli 25 yıl oldu. Düğünüm de bile pasta kesilmedi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarlada çalışan KadınlarPastalı Kutlama
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