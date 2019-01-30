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Tarla sürerken alev alan traktör, hurdaya döndü

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, pamuk tarlasını sürerken alev alan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tarla sürerken alev alan traktör, hurdaya döndü

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, pamuk tarlasını sürerken alev alan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
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Tarla sürerken alev alan traktör, hurdaya döndü

Olay, akşam saatlerinde Akçakale’ye bağlı Uzunyol kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Ali Başak, 63 TG 399 traktörüyle pamuk tarlasını sürdüğü sırada motor bölümünde aşırı ısınma soncu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tüm traktörü sardı. Sürücü Başak kendi imkanları ile yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geçen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, traktör ise kullanılamaz hale geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarlaTraktörYangınşanlıurfua
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