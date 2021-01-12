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TARIM ÖĞRETİMİNİN 175. YILDÖNÜMÜ UNUTULMADI..

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye’de tarım öğretiminin 175. Yıldönümünü düzenlediği etkinliklerle kutladı.

12 Ocak 2021 Salı 14:23
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TARIM ÖĞRETİMİNİN 175. YILDÖNÜMÜ UNUTULMADI..

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Tarım öğretiminin 175. yılı, BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir dizi organizasyon ile anıldı. BUÜ Ziraat Fakültesi önderliğinde hazırlanan program Görükle Kampüsü’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başladı. Törene Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Nejla Yörüklü, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlikler, online olarak gerçekleştirilen oturumlarla devam etti.

REKTÖR KILAVUZ CİDDİ BİR BİRİKİME SAHİBİZ, GELECEĞE DAHA ÖZVERİLİ BAKIYORUZ

Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tarımın ve gıdanın çok ciddi ve detaylı olarak ele alınması gereken bir konu olduğunun altını çizdi. Dünya devletlerinin ulusal güvenlikleri kadar bu konuya da büyük bir önem verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gelecekte gıda ve tarım yatırımlarının ön plana çıkmaya devam edeceğini kaydetti. Üniversitede devam eden akademik çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Görev süremiz içerisinde 20 ayı geride bıraktık. Malumunuz üzere bir pandemi dönemine denk geldik. Bu nedenle bir takım sorunlarla karşılaştık. 2017 yılında YÖK tarafından Araştırma Üniversiteleri arasında gösterildik. 2018 yılında 14. sırada iken yaptığımız çalışmalar, akademik teşvikler ve desteklerimiz sayesinde üniversitemizi 11. sıraya kadar çıkardık. Ciddi bir akademik birikime sahibiz. Bu da bizim geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor” diye konuştu. Rektör Kılavuz, konuşmasının sonunda kampüs içerisinde ekolojik tarım uygulamalarının yapılabileceği örnek bir projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

DONANIMLI MEZUNLAR TARIMIN İLERLEMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

 BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise fakülte olarak toplam 130 akademik ve 70 idari personel ile görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Güçlü bir akademik kadroya sahip olduklarını vurgulayan Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut; “Bilindiği gibi, bir ülkenin gelişmesini etkileyen unsurların başında eğitilmiş insan gücü gelmektedir. Bu ise, iyi planlanmış bir eğitimle mümkün olabilmektedir. İyi yetişmiş, ufku geniş, kendine güveni olan, bilgiye ulaşmayı bilen mezunlarımız tarımımızın daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Eğitimde kaliteye önem veren, öğrenci odaklı, mezun ve işveren danışma kurulları görüşlerini önemseyen, çalışanlarla birlikte başarmaya çalışan, iyileştirerek değişim yapan, işbirliklerinin değerine inanan bir kurum olma yolunda yürümek arzusundayız. Üniversite-Sanayi işbirliğini artırma konusunda istekliyiz” şeklinde konuştu.Programa çağrılı konuşmacı olarak katılan Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Başkanı aynı zamanda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, “Tarımsal Öğretimin 175. Yılında Tarım Eğitiminde Akreditasyon” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. 2021 yılında tarım öğretiminde Ziraat Fakültelerinde akreditasyon çalışmalarına ağırlık verileceklerini belirten Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, BUÜ Ziraat Fakültesi’nin bu alanda birikimleri olduğunu ve kısa sürede başarı elde edeceklerine inandığını söyledi. Toplantıda, meslek odası yöneticileri, akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılımcı olarak yer aldı.

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TARIM ÖĞRETİMİNİN 175. YILDÖNÜMÜ UNUTULMADI..
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