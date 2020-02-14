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Tarihi yağhane turizme hazırlanıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bulunan, Alper Ailesi'nin sahip olduğu Güney Ege Bölgesi'nin 220 yıllık geçmişe sahip ilk ve tek yağhanesinin turizme kazandırılması için düzenleme yapılıyor. Ziyaretçiler, burada üretilen yörenin şifa kaynağı doğal zeytin, defne ve kekik yapımı konusunda bilgi edinebileceği gibi tarihe de tanıklık etme fırsatı bulacak.

14 Şubat 2020 Cuma 09:47
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Tarihi yağhane turizme hazırlanıyor

Marmaris'e 27 kilometre mesafedeki kırsal Bayır Mahallesi'nde bulunan 1800'lü yılların başında Alper Ailesi'nin atalarından Hamitoğlu Mehmet tarafından kurulmuş, Güney Ege Bölgesi'nin ilk ve tek yağhanesinin turizme kazandırılması için düzenleme yapılıyor. 185 yıl boyunca ilçenin 13 mahallesinden ve Güney Ege Bölgesi'nin şehirlerinden eşek ve katırların sırtında getirilen zeytinler burada sıkılarak yağ oldu. Ayrıca, yörenin kekik, defneyaprağı, adaçayı gibi çeşitli şifalı otları burada işlenerek yağ haline getirildi. Burada işlenen şifalı otlar ve zeytinyağı, karayolu olmadığı için deniz yoluyla İzmir'e götürülerek toptancılara satıldı. Yağhane'den çıkan ürünler Türkiye'ye hatta değişik ülkelere ulaştı. Yağhane, uzun yıllar bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladı. Ancak, teknoloji ilerleyip, ulaşım kolaylaşınca, 35 sene önce Alper Ailesi dev firmalarla baş edemez hale gelen yağhaneyi kapatmak zorunda kaldı. Fakat Alper Ailesi, tarihi yağhane ve içindeki tüm araç gereçlere sahip çıkmaktan vazgeçmedi.

BABA-OĞUL EL ELE VERDİ YENİDEN HAREKETLENDİRDİ

Son iki yıldır İsmail Alper'in, tecrübeli turist rehberi oğlu İrşat Alper de atıl durumdaki yağhaneyi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti. İrşat Alper, dedelerinden kalma antika eşyalarla tarihi yağhanenin yöresel kültürün tanıtımına ve turizme katkı vermesi için kolları sıvadı. Tarihi yağhanenin, içinde 1800 yıllardan günümüze kadar ulaşan ahşap ve demir aksamlı zeytin sıkma teçhizatları, bakır ve teneke büyük boy zeytinyağı ibrikleri yanı sıra ilk radyo, kasetçalar, daktilo, bakır ve bronz ibrik ve dev tencereler, ahşap tırmık, kürek ve çeşitli antikaların yer aldığı, geçmişi günümüze taşıyan bir mekana dönüştürülmek üzere çalışma başlatıldı.

ATA YADİGARI TURİZME HİZMET VERECEK

Kokartlı turist rehberi olan ve üç dil bilen İrşat Alper, "Hiçbir ücret almadan mahallemiz ve Marmaris ekonomisine katkı sağlamak için ata yadigarı yağhaneyi turizm hizmetine sunmayı hedefledik. Amacımız deniz, kum ve güneş üçgeni dışında kültürel mirasa sahip çıkarak bu yönde alternatif turizm olmasını sağlamak. Gelen turist ve tatilcilerle bizzat ilgilenerek bilgi veriyorum. Bu tarihi değeri tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. Kış mevsiminde tadilat ve birkaç düzenlemeyi tamamlayıp, Mart başında turizm hizmetine sunacağız. Yakın zamanda kurduğumuz son teknoloji yeni yağhanemiz de mevcut. Turistleri önce iki asırlık yağhanede gezdirip bilgi verdikten sonra günümüz teknolojimize uygun ama doğal ürünlerin yapıldığı yağhanemizi gezdireceğiz. Vatandaş olarak tarihimize sahip çıkıp, korumakla yükümlüyüz. Atalarımdan kalan tarihe sahip çıkarak günümüze kadar getirdim. Ülke ekonomisine katkı sağladığım için gururlu ve mutluyum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisYağhaneTarihTurizm
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