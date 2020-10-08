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Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi

Adıyaman'da, taş devrinden kaldığı belirtilen ve arkeolojik SİT alanı olarak tescillenen Palanlı Mağarası, defineciler tarafından tahrip edildi. Sprey boyalar ile tahrip edilen mağara içinde kaçak kazı yapanlar tarafından duvarlarındaki geyik, dağ keçileri ve insan figürleri de sökülerek çalındı.

08 Ekim 2020 Perşembe 08:57
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Tarihi mağara defineciler tarafından tahrip edildi

Adıyaman- Çelikhan yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Palanlı köyü yakınlarındaki taş devrinden kaldığı belirtilen duvarlarında çeşitli hayvan ve insan figürlerinin kabartmalarının bulunduğu mağara; ilgisizlik nedeniyle bilinçsizce sprey boyalar ile boyandı. Kaçak kazı yapanların da zarar verdiği mağaranın duvarlarındaki figürler hilti çekiç ile sökülerek çalındı.

Daha önce iki girişine konulan demir kapıların da kırılarak tahrip edildiği mağaranın duvarlarında 45 figür bulunduğunu, günümüzde ise birkaç tane kaldığını belirten arkeolog Yusuf Nazlı, "Palanlı Mağarası’nda çeşitli tahribatlar mevcut. Bu tahribatlar yerel halk ve kaçak kazı yapan kişiler tarafından yapılmış. Mağarada bulunan figürler de hilti ve çekiçle sökülüp, tahribata uğratılmış. Daha önce burada 45 figür vardı, ama şu an 3-4 tanesi günümüze ulaşabilmiş. Diğer kaya resimlerinin çoğu tahrip edilmiş, defineciler tarafından sökülüp götürülmüş ve burada çok ciddi bir tahribat var" diye konuştu.

'BURASI KORUMASIZ KALMIŞ'

Palanlı Mağarası’nın 2 girişi olduğunu ve daha önce koruma altına almak amacıyla demir kapı yapıldığını hatırlatan Nazlı, "Palanlı Mağarası'nın 2 tane kapısı vardır. Zarar verilmesinin önlenmesi için yapılan kapıları kırmışlar. Şu anda burası korumasız kalmış. Buranın 42 bin yıllık geçmişi var ve Palanlı Mağarası Adıyaman'ın en önemli kültür varlıklarından biridir. Ama maalesef defineciler burayı tahrip etmişler" diye konuştu.

'BU KAYA RESİMLERİ KÜLTÜR MİRASIDIR'

Nazlı, kaçak kazı yapan ve define arayanların mağaraya altın bulma umuduyla geldiğini, ancak bölgede bunun mümkün olmadığını da vurgulayarak şunları söyledi:

"İnsanoğlunun ateşi bile bulmadığı dönemde buraya altın gizlemelerinden bahsetmek mümkün değil. Para tarihi olarak baktığımızda 2 bin 500 yıl önce icat ediliyor. Böyle bakınca da bu mağarada herhangi bir define olmadığını söyleyebiliriz. Bunun için de insanlar boşuna gelip bu kaya resimlerini tahrip etmesinler. Çünkü bu kaya resimleri bir kültür mirasıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MağaraDefineTalanYıkımAdıyamanÇelikhanPalanlı Köyü
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