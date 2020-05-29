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Tarihi köprü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Denizli'nin Çal ilçesindeki yaklaşık 700 yıllık Hançalar Köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Osmanlı Dönemi'nde Büyük Menderes Nehri üzerinden tarihi İpek Yolu'nda kervanların rahat geçmesi için yapılan köprü, restore edilmeyi bekliyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:40
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Tarihi köprü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

DENİZLİ - Hançalar Mahallesi'ni Süller yoluna bağlayan tarihi yolda, Büyük Menderes Nehri üzerine yapılan Hançalar Köprüsü yıllara meydan okuyor. Çal yakınlarında Pazarı'na giden yol güzergahına, ticari amaçlı kervanların kolay geçmeleri için 1300'lü yıllarda yapıldığı sanılan Hançalar Köprüsü, kesme taş malzemeden inşa edilmiş. Köprünün uzunluğu 65 metre, genişliği ise 4,20 metre. Yuvarlak kemerli üç gözü bulunan köprünün orta kemerin açıklığı 8 metre, yüksekliği ise 4,10 metre.  Klasik Osmanlı köprü mimarisi özelliklerini yansıtan Hançalar Köprüsü’nün, ayaklarındaki kitabelere göre 1886 ve 1934 yıllarında restore edildiği, o tarihten sonra ise bakımının yapılmadığı öğrenildi.

'ARAÇ GEÇİŞİNİ YASAKLAYACAĞIZ'

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, tarihi köprünün yıkılmasından endişe duyduklarını söyledi. Tarihi Hançalar Köprüsü’nün klasik Osmanlı köprülerinden birisi olduğunu vurgulayan Akcan, ''Daha önce karayolu bu köprünün üzerinden geçiyormuş ancak yeni yolun yapılmasıyla pek kullanılmıyor. Köprü, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyormuş, kervanların geçişini sağlıyormuş. 1886 yılında restore edilmiş o günden bugünü kadar tamir yüzü görmemiş. Vakıflara ait bir köprü, gerekli kurumların köprüye sahip çıkmasını bekliyoruz. Tarihi köprü şu anda kötü durumda. Sahip çıkılmaz ise köprünün yıkılmasından korkuyoruz. Üzerinden araç geçişini yasaklayacağız. Tarım araçları geçiyor, onları engelleyeceğiz. Bu köprü, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yurt içinden ve yurt dışından bile köprüyü görmeye geliyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi KöprüYıkılma Tehlikesiyle Karşı KarşıyaDenizli
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