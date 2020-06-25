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Tarihi binayı ateşe verdi

Antalya Kaleiçi bölgesindeki tarihi ahşap binayı yaktığı belirlenen Serdar Urgan (38), gözaltına alındı. Aynı suçtan 10 kaydı bulunan Urgan'ın, ifadesinde, "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" dediği öğrenildi. Urgan'ın yangın çıkarmak için binaya girdiği, bir süre dumanı izleyip, kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

25 Haziran 2020 Perşembe 09:56
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Tarihi binayı ateşe verdi

Muratpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Hamam Sokak'taki 3 katlı tarihi ahşap binada, pazar günü saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. Otel ve restoranların yoğunlukta olduğu sokaktaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Binanın bitişiğindeki otel ve evlerin sahipleri, alevlerin sıçraması ihtimaline karşı hortumlarla müdahale etti. Dar sokaklardan güçlükle ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın güçlükle söndürüldü.

Soruşturma başlatan Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin Serdar Urgan olduğunu belirledi. Urgan'ın binaya girdikten kısa süre sonra çıktığı ve ardından yayılan dumanı bir süze izleyip, bölgeden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

Gözaltına alınan Serdar Urgan'ın, 'yangın çıkarmak' suçundan 10 kaydının olduğu belirlendi. Urgan'ın, polise verdiği ifadesinde, "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Urgan, akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

'YANGIN ÇIKARMA HASTALIĞI'

Psikiyatrist Uzm. Dr. Tahsin Etli ise yangın ve ateş çıkarmanın ruhsal hastalık semptomu olduğunu söyledi. Hastalığın 'piromani' olarak da tarif edilebileceğini söyleyen Etli, "Piromani 'dürtü kontrol bozukluğu' olarak adlandırılan psikolojik bir hastalık. Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak biliniyor. Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır. Bu durum, birçok kez istekli ve bilinçli şekilde yangın çıkarma durumu olarak açıklanabiliyor. Genellikle merak ve ilgi, yangın çıkarmaya neden oluyor. Piromani hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülüyor. Piromani hastası olan kişiler yangın çıkarmaya istek duyar ve genellikle yangın çıkardıktan sonra mutlu olup haz duyarlar. Sonrasında üzüntü ya da pişmanlık duymazlar. Piromani hastaları agresiftir ve sürekli bir baskı altında hissettikleri için bu onların yangın çıkarma dürtüsünü tetikler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTarihi BinaYangınİtfaiye
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