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Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi

Antalya'nın Demre ilçesindeki tarih ve doğa cenneti Kekova, dalış tutkunlarının da gözdesi olma yolunda ilerliyor. Dalış tutkunları Kekova'nın sualtı zenginliklerini keşfetmek için bölgeye akın ediyor.

Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi

Antalya'nın Demre ilçesindeki tarih ve doğa cenneti Kekova, dalış tutkunlarının da gözdesi olma yolunda ilerliyor. Dalış tutkunları Kekova'nın sualtı zenginliklerini keşfetmek için bölgeye akın ediyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:40
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Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi

ANTALYA - Demre’ye bağlı Üçağız Mahallesi’nde başlayan dalış turlarına katılmak isteyenler buraya geldikten sonra teknelerle Kekova'nın mavi koylarındaki 23 dalış noktasında suyun altındaki gizemi keşfediyor. Teknede dalış için profesyonel dalgıçlar tarafından ilk ders veriliyor. Ardından dalış elbiseleri giyiliyor. Tespit edilen dalış noktalarına varılıyor. Kısa brifingin ardından tüpler takıldıktan sonra denize dalınıyor. Dalış grupları, keşfin ardından su üstüne çıkıyor. Dalış turu, Üçağız Mahallesi'nde sona eriyor.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 28 DERECE

Dalış için sadece Kekova Adası'nın güneyinde izin veriliyor. Buradaki başlıca dalış noktaları Deniz Feneri, Antrum Mağarası, Mavi Mağara, Eğri Liman, Salyangoz Koyu ve The End Mağarası olarak biliniyor. Dalış yapanlar ayrıca 72 metre boyundaki İberian Cast adlı gemi batığının yanı sıra balık sürüleri, amforalar, nesli tükenmekte olan orfozlar, mağara geçişleri, yumuşakçalardan oluşan deniz tavşanları ve caretta carettalar’ı da görebiliyor.

Sonbahar gelmesine rağmen deniz suyu sıcaklığının 28- 29 derece, hava sıcaklığının ise 32 derece olduğu Kekova'ya dalış için gelen son grup, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir grup dalış meraklısı doktor ile Kaş’tan katılan yabancı bir grup oldu. Turlara katılan ve Kekova'da ilk kez dalış yaptığını belirten Prof. Dr. Yetkin Söyüncü, "Güzel bir havada, güzel bir ortamda dalış yapmaya geldik. Hava güzel, deniz güzel. Kekova'ya bekleriz" dedi. Prof. Dr. Selim Yalçın Kaya ise "Kekova'nın üstü ve altı harika. Dalış için çok güzel bir yer. Görüş gayet iyi. Denizin altında tabiat güzel, canlılar değişik" diye konuştu.

Dr. Nur Özen, "Dalış çok güzel Kekova'da. Görüş mesafesi oldukça iyi, 15- 16 metre mesafede. Canlılık açısından çok güzel. Orfoz balıklarını çok fazla miktarda görebiliyorsunuz. Kekova'da dalış mutlaka rehberinize eklenmesi gereken etkinliklerden" dedi. İskoç Andrew Fuller, "Birkaç yıldır Türkiye'deyim. Bugün iki dalış yaptım. Ben Kekova'yı tanrının ülkesi olarak görüyorum. Müthiş bir güzellik. Dalış harika. Su görüşü, suyun altındaki manzaralar harika" diye konuştu.

Kekova'da dalış eğitmenliği yapan Levent Işık da şöyle dedi: "Kekova'nın öne çıkmasının nedeni hem suyun üstündeki, hem altındaki tarih. Çünkü suyun altında 4 bin yıllık bir hikâye var. Amforalarıyla, kalıntılarıyla çok ayrı. Görüş mesafesi çok güzel. Aynı zamanda dönem dönem buralardan balık sürüleri geçiş yapmakta. Bu geçişlere denk gelindiği zaman görsel bir şölen oluyor. Buraya tüm dalış severleri bekliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarih Ve Doğa CennetiKekovaDalış Keyfi
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