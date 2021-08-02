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Tam Teşekküllü İlk Afet ve Acil Durum Planı Yayımlandı

REKTÖR KILAVUZ BUÜ HASTANESİ’NİN TAM TEŞEKKÜLÜ İLK AFET VE ACİL DURUM PLANI YAYIMLANDI DEDİ.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:53
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Tam Teşekküllü İlk Afet ve Acil Durum Planı Yayımlandı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Başhekimliği, tüm afet ve acil durumları kapsayan bir eylem planı hazırladı. Hastane tarihinde ilk kez detaylandırılarak ve bir kitap şeklinde toplanarak yayımlanan çalışmada acil bir durum meydana gelmesi halinde neler yapılacağı ele alındı.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ziyaret ederek, baskısını tamamladıkları “Afet ve Acil Durum Planı” kitabını takdim etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu da hazır bulundu.

YAPILMASI GEREKENLER DETAYLARI İLE ANLATILDI

Tamamladıkları çalışmanın meydana gelebilecek olası tüm acil durum ve afetlere karşı bir el kitabı niteliğinde olduğunu vurgulayan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali; “Bu kitap, hastanemizin afet kitabıdır. Daha önce böyle bir kitap basımı maalesef ki yapılamamıştır. Kitabımız, aynı zamanda akreditasyon açısından da her zaman için aranılan ve muhakkak suretle olması istenilen bir kitaptır. Kitabın içerisinde herhangi bir afet zamanında, örneğin bir yangın, deprem veya sel söz konusu olduğunda yapılması gerekenler kademe kademe ele alınmış ve detaylarıyla anlatılmıştır. Kitapta tüm olumsuzluklara karşın yürütülmesi gereken stratejiler belirtilmiştir ve kimin ne yapması gerektiği ayrıntıları ile anlatılmıştır” dedi.

REKTÖR KILAVUZ: BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRDIK

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Hastane Başhekimliğinin koordinasyonunda yürütülen projenin hazırlanması ve kitap olarak basılması aşamasında Üniversite Yönetimi olarak her türlü desteği sağladıklarını açıkladı. Üniversite Hastanesi’nin sadece Bursa için değil, Güney Marmara Bölgesi açısından da büyük bir önem taşıdığına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Hastanemiz, büyük bir akademik birikim ve deneyime sahip. Ancak bugüne kadar maalesef bir afet ve acil durum eylem planı tam olarak oluşturulamamıştı. Yönetim olarak bu soruna el atmak ve bir çözüm bulmak zorunda olduğumuzu düşündük. Üniversite ve Hastane yöneticilerimizin üstün gayreti ve tüm personelimizin emeği ile çok özel bir projeyi daha hayata geçirmiş olduk. Oldukça büyük bir hastaneye sahibiz. Ciddi bir yoğunluğumuz var. Allah korusun, bir afet veya acil durum olduğu takdirde tam olarak ne yapılacağı, kime hangi görevler düştüğü bugüne kadar net olarak bilinmiyordu. Biz tam da bu sorunu çözmek için detaylı bir eylem planı hazırladık ve bunu kitaba dönüştürdük. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Tam Teşekküllü İlk Afet Ve Acil Durum Planı Yayımlandı
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