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Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, taksinin TEM Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2021 Salı 09:37
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Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle Sapanca kavşağı girişi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken sağlık görevlileri, taksi şoförü Fatih Kılıç ve araçta bulunan Irak uyruklu 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen taksinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SapancaSakaryaTrafik KazasıTem OtoyoluKaza
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