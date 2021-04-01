Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1415
ALTIN
451.174
DOLAR
8.1794
STERLİN
11.2017
EURO
9.6030
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim...
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet...
İcradan satılık fındık bahçesi
İcradan satılık fındık bahçesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı

SİVAS’ın Gemerek ilçesinde, dün akşam otomobilinin takla attığı kazada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik (28), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:06
24 Okunma
Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Sivas- Kayseri yolunda, Gemerek'e bağlı Eskiçubuk köyü yakınlarında meydana geldi. Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in kullandığı 35 DR 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ağır yaralanan Çevik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilip, tedaviye alınan Cihat Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in, İzmir Jandarma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenecek seminer ve kursa katılmak üzere Tunceli'den yola çıktığı öğrenildi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çevik'in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemi sonrası memleketine uğurlanacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasGemerekTrafik KazasıAstsubay Çavuş Cihat Çevik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep’te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep’te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Tarihi sokak 8 yıl sonra aynı kaderi yaşadı
Tarihi sokak 8 yıl sonra aynı kaderi yaşadı
İzmir'de akraba cinayeti 
İzmir'de akraba cinayeti 
Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu 
Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu 
Karantina kuralını delen 2 yolcuya 8 bin 100 TL ceza kesildi
Karantina kuralını delen 2 yolcuya 8 bin 100 TL ceza kesildi
Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu
Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu
Kayıp kişinin toprağa gömülü cesedi bulundu
Kayıp kişinin toprağa gömülü cesedi bulundu
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma