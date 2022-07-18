Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.451,27
ALTIN
960,34
DOLAR
17,48
STERLİN
20,99
EURO
17,78
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum 

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hakkı Civelek oğlunun tabutuna sarılarak, "Komutanım, canım oğlum" diyerek ağladı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:39
Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum 

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi gece saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine götürüldü. Şehidin Gölköprü köyünde bulunan babaevinin önünde helallik alındı. Burada "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atılarak, tekbir getirildi. Şehidin annesi Ayşe Civelek ve kız kardeşi Fatma Civelek cenaze aracının kapılarının açılmasının ardından baygınlık geçirdi. Yakınları ve görevli askerler gözü yaşlı aileye destek oldu.

Şehidin cenazesi daha sonra Gölköprü Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehidin annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek, şehidin kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkı Civelek cami önünde oğlunun tabutuna son kez sarılarak, "Komutanım, canım oğlum. Tabutla mı gelecektin benim aslan oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT TEĞMEN EYLÜL AYINDA EVLENECEKMİŞ

Geride gözü yaşlı anne, baba ve 6 kardeş bırakan Şehit Ömer Faruk Civelek'in nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konulup askeri törenle Gölköprü Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit OperasyonuŞehitPiyade TeğmenÖmer Faruk CivelekSakaryaKarasu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu
Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı
Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı
Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı
Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı
İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 jandarma şehit oldu, 1 jandarma yaralı
İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 jandarma şehit oldu, 1 jandarma yaralı
Sakarya'ya şehit ateşi düştü
Sakarya'ya şehit ateşi düştü
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول