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SÜVARİ ERUĞRUL ALAYI’NIN İHYA EDİLMESİ PROJESİNE BUÜ İMZASI…

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:39
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SÜVARİ ERUĞRUL ALAYI’NIN İHYA EDİLMESİ PROJESİNE BUÜ İMZASI…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Söğüt Belediyesi’nin hayata geçirmeyi planladığı Süvari Ertuğrul Alayı projesi Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından desteklenecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu ile Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan protokol ile çalışmaları başlatılan Süvari Ertuğrul Alayı projesi kapsamında danışmanlık ve nitelikli personel desteği verilecek. İşbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever imza attı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, topluma hizmet anlayışı ile hareket eden Bursa Uludağ Üniversitesi’nin böylesine kıymetli bir proje içerisinde yer alacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Söğüt’ün tarihi anlamda büyük bir öneme sahip olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Osmanlı’nın kurulduğu, tarihi değeri ve önemi bulunan bir ilçemizde hayata geçirilecek olan Süvari Ertuğrul Alayı projesini değerli buluyoruz. Projeye Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’muz akademik ve nitelikli personel desteği ile katkı koyacak. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Üzerimize düşen başka görevler olursa da yerine getirmeye gayret edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Projenin ülkemize, milletimize ve taraflara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı İsmet Sever ise Söğüt’ün her şeyin en iyisine layık olduğunu vurguladı. Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı son derece büyük bir önemi bulunan Söğüt için tarihi anlamda proje üretmeye gayret ettiklerini aktaran Başkan İsmet Sever; Projelerimize üniversitemizden de destek bekliyoruz. Bizim en büyük hayalimiz; Söğüt’te 100 attan oluşan Ertuğrul Alayı’nı yeniden ilçemize kazandırabilmektir. Yola çıktık ve ilk 4 atımızı getirdik. Onlar da çok özel atlardır. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan alınmıştır. Bunların bakımı ve danışmanlığı konusunda Bursa Uludağ Üniversitesi’nden destek alacak olmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Bizlere ilgi gösteren tüm akademisyenlerimize de gönülden teşekkür ediyoruz dedi.

Protokol imza töreninde BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Soner Altun, Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul ve akademisyenler de hazır bulundu.

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SÜVARİ ERUĞRUL ALAYININ İHYA EDİLMESİ PROJESİNE BUÜ İMZASI…
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