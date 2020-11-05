Şuuçtu’da Ulaşım Sorunu Artık Tarih Oldu

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Türkiye’nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Suuçtu Şelalesinde, ulaşıma nefes aldıracak olan 2000 metrelik yeni ring yolu projesinde çalışmalar tamamlandı. 3 Milyon TL maliyetle Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından sıfırdan yapılan ring yolunda altyapı, yol açma, yol genişletme, çevre düzenlemesi, bağlantı yolları ve asfaltlama işlemlerinin ardından konforlu ulaşım başladı. Yol güvenliği üst düzeyde. Özellikle yoğunluğun pik yaptığı yaz aylarında uzun araç kuyruklarını ortadan kaldıracak olan ring yolu projesi kırsal mahalleler ve bölge ulaşımına da büyük ölçüde katkı sağlamaya başladı. Eşsiz doğasıyla hayranlık uyandıran Şuuçtu Şelalesi Tabiat Parkına, tur düzenleyen doğaseverler ve bisiklet tutkunları güvenlik seviyesi üst düzeyde olan ring yolunu kullanarak doğrudan kamp alanlarına ulaşırken geniş ve konforlu yapısıyla olası trafik kazası riski de en aza indirildi. 3 bin ton sıcak asfalt. Yapımı tamamlanan Şuuçtu Şelalesi Tabiat Parkı ring yolunda incelemelerde bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “3 bin ton sıcak asfalt uygulanan projenin Mustafakemalpaşa Belediyesi marifetiyle ve sıfırdan yol açmak suretiyle yapıldığını söyledi. Yaklaşık 1 yılda tamamlandı. Ana uzunluğu 1400 metre, bağlantı yolları ile birlikte toplam 2000 metre olan ring yolunda güvenlik ve konforun ön planda tutulduğunu ifade eden Başkan Kanar, altyapı, yol açma, yol genişletme, çevre düzenlemesi, bağlantı yolları ve asfaltlama çalışmalarının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü belirtti. Başkan Kanar, “Yapılan çalışmalar neticesinde yolun en dar yerinden bile en az iki otobüsün geçebilecek şekilde planlandığını ayrıca duraklama, park yerleri ve yol bağlantılarının arttırıldığını belirterek, giriş-çıkış kapılarının bağlantıları sağlandı” dedi. Söz verdiğimiz gibi. Yüksek kesimde yer alan kırsal mahallelere ulaşımın sağlanması, bölgeye ekonomik değer sağlayan orman envanterlerinin taşınması, Suuçtu’ya ziyarete gelen tur firmalarının doğrudan kamp alanına ulaşımının sağlanması gibi birçok konuya çözüm getirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, söz verdiğimiz gibi ulaşıma nefes aldıran ring yolunda konaklama, dönüş ve park yerlerini de planladık ifadelerini kullanarak “Projenin hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin ve desteklerini esirgemeyen Karayolları Genel Müdürlüğü ile Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ne tüm kalbimle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.