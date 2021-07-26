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Suuçtu Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:23
8 Okunma
Suuçtu Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa’da bulunan doğa harikası Suuçtu şelalesi Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ile bu yılın rekorunu kırdı. Bursa’nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, tatil süresince fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak bayramın güzelliğini yaşadı. Kısıtlamaların kaldırıldığı Kurban bayramı dolayısıyla uzayan 9 günlük tatilde Suuçtu şelalesi yaklaşık 60 bin ziyaretçi ile en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Etrafını saran kayın ağaçları, temiz havası ve soğuk suyu ile dikkat çeken Suuçtu Şelalesi ziyaretçiler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edildi. Bisiklet ve yürüyüş yolları ile Suuçtu  şelalesi tabiat parkının göz kamaştıran güzelliğini keşfe çıkan yerli ziyaretçilerin yanı sıra şelale, turistlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak yeri olurken 38 metre yüksekten akan şelale önünde özçekim yapmak için ziyaretçiler adeta birbirleri ile yarıştı.

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Suuçtu Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı
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