Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391
ALTIN
495.936
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0514
EURO
10.3510
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri alınacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri...
Öğretim üyesi alım ilanı
Öğretim üyesi alım ilanı
Gümüldür'de mesire alanı kiraya verilecek
Gümüldür'de mesire alanı kiraya...
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 89 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Suruç’ta sulama kavgası: 2 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hikmet Gök ve Kavas Gök hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

20 Haziran 2021 Pazar 10:30
5 Okunma
Suruç’ta sulama kavgası: 2 ölü, 6 yaralı

Olay, gece saatlerinde Suruç’a bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan birbiri ile akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüdü. Birbirlerine sopa, bıçak, tabanca ve tüfekle saldıranları görenler, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi tüfek ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hikmet Gök ve Kavas Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan ve tedavisine devam edilen 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Mahalleyi giriş ve çakışa kapatarak yoğun önlem alan jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSuruçKavgaCinayetSulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs tedavisi gören babaya hastane bahçesinde kutlama 
Koronavirüs tedavisi gören babaya hastane bahçesinde kutlama 
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da atık su incelemesi: Alkol, tütün ve esrar...
İstanbul'da atık su incelemesi: Alkol, tütün ve esrar...
Bursa'da apartmanda yangın
Bursa'da apartmanda yangın
Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti
Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti
Komşusunun evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Komşusunun evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Karadeniz'deki kirlilikte 'müsilaj' endişesi
Karadeniz'deki kirlilikte 'müsilaj' endişesi
Taşa yazılan istismara jet iddianame: 25 yıl istendi
Taşa yazılan istismara jet iddianame: 25 yıl istendi
Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza
Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma