Suriyeli tüccar silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, saat 22.30 sıralarında Erkilet Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Gıda işi ile uğraştığı öğrenilen Suriyeli Muhammed Elhac, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Elhac, vucuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralalan Elhac'ı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine götürdü. Suriyeli Elhac, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.