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Suriyeli anne ve oğlu öldürüldü

Suriyeli anne ve oğlu öldürüldü

04 Şubat 2020 Salı 15:22
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Suriyeli anne ve oğlu öldürüldü

İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35), evde 6 yerinden bıçaklanarak, 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü. Cinayet, ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlama sesini duyan komşularının eve gitmesiyle ortaya çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Komşuları, Alahmed ailesinin oturduğu evden çocuk ağlama sesi geldiğini duyunca bir terslik olduğunu düşünüp, eve gitti. Açık olan kapıdan içeri giren komşular, ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlarken, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Manar Alahmed'i ise kanlar içinde bulundu. Diğer odada ise kadının oğlu Muhammed C. hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 6 yerinden bıçaklanan Manar Alahmed ile oğlunun öldüğü tespit edildi. Muhammed C.'nin, plastik kelepçeyle boğulduğu tespit edildi.
İncelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak 3 kişiyi gözaltına aldı.
Manar Alahmed'in inşaat işçisi olan eşinin olay sırasında işte olduğu belirtildi.
'ÇOK TEMİZ BİR AİLEYDİ'
Mahalle esnafından Ergün Dağ, yaşananlardan dolayı şaşkın olduklarını belirerek, "Çok düzgün ve temiz bir aileydi" ifadelerini kullandı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA

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