SÜLEYMAN FERİK, YÜNLERİYLE 70 YILDIR GÖNÜLLERİ ISITIYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında 11.belgeselinde Süleyman Ferik’in (84) hayatını ve zanaatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yüncülük mesleği ile uğraşan Süleyman Ferik (84) icra ettiği zanaatı ile genç yaştan buyana 70 yıldır mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1937 yılında Yenişehir de dünyaya gelen Süleyman Ferik, 14 yaşında babasının yanında başladığı yüncülük mesleğini 70 yıldan bu yana ne zorluklarla devam ettirdiğini anlattı. Ferik konuşmasında Çocuk yaşlarımda beygir arabalarıyla İznik Pazarına gelir, gece pazarda yatar, ertesi gün yine beygir arabasıyla evimize dönerdik. Böyle günlerden geçtik biz dedi.

GENÇLİKTE DÜKKÂNDA YATIP KALKIYORDUM.

Mesleğe başladığı çocuk yıllardan itibaren zorlukları belgeselde anlatan Süleyman Ferik (84) konuşmasında Gençlik yıllarımda açtığım dükkânda yatıp kalktım uzun süre. Günümün 24 saati dükkânda geçiyordu. Daha sonraları sabah ezanında geldim, gece yarıları gittim. Köylüler önceleri kırktıkları hayvan yünlerini bize getirirdi. Bizler de onları Yenişehir’e taraklamaya yollar, geri müşterilerimize getirirdik. Çocuk yaşlarımızda İznik Panayırında sergi açardık. O zamanlar Yeşil Cami bahçesinde panayır olurdu. Tiyatrolar, hayvanlar ve lunapark gelirdi o zamanlar da. İznik Panayırında civar köyler ve ilçeler senelik alışverişlerini yapardı. Tüm civar dört gözle İznik panayırını beklerdi. İznik’te gençlik yıllarımızda derelere sepetleri daldırır kepekleme balığı çıkartırdık. Bir gün otobüsle Yenişehir’den gelirken yolları sel almıştı. Göl yollara taşmıştı. Muavin yolda indi ve eline bir levye aldı. Yol kenarına çıkmış sarıbalıklar. Levyeyle birinin kafasına vurdu, getirdi otobüse attı. Bunları gördük biz diye konuştu. GENÇLERE TAVSİYEM SABIR, SABIR, SABIR. Belgesel sonunda gençliğe tavsiyelerde bulunan Süleyman Ferik (84) Gençlere tavsiyem evvela inançlı olsunlar. Ondan sonra sabır edecekler. Her işte en büyük mükâfat sabırdır. Üçüncüsü bir işe başladıkları zaman sebat etsinler. Ben bu işi yapacağım diye kendilerini inandırsınlar. Bizim maddiyattan önce birinci önceliğimiz insanların takdirini kazanmaktır dedi.