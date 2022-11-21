Sular altında kalacak Yusufeli’nde 'resmi açılış' heyecanı

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olup, yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle su tutmaya başlayarak hizmete girecek. Erdoğan, ilçenin taşındığı, 10 milyon metreküp dolgu yapılarak elde edilen 1,5 milyon metrekare alanda inşa edilen, kamu binalarının taşındığı, konutlar ile yöre mimarili ‘villa tipi’ köy evlerinin yükseldiği yerleşim alanını da hizmete alıp, 3 bin 205 konutu hak sahiplerine teslim edecek.



Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yapımı tamamlanan baraj ve yeni yerleşim alanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete alınacağı resmi açılış töreninin heyecanı yaşanıyor. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5’inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı inşası tamamlandı. Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.



BARAJLA YILLIK 5 MİLYARLIK GELİR



Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira gelir sağlanması hedeflenirken, rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı; Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.



152 YILLIK TARİHİNDE 7'NCİ KEZ TAŞINIYOR



İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile 1,5 milyon metrekare alan elde edildi. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları da tamamlandı. Sular altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 köyde, yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi, inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak ilçede büyük göç sürecine geçildi.



KAMU BİNALARI KAPANDI



Baraj inşaatıyla merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde, 3 ayrı bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan etaplar, taşınmaya hazır hale getirildi. İlçede taşınan kamu kurumlarının kapısına da kilit vuruldu. Anıların sular altında kalacağı ilçede bölge halkı, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.



İlçede projesiyle birlikte yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturdu. Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında ‘Şilenkar’, ‘Tekkale’, ‘Baraj’ ve ‘Yusufeli Merkez’ viyadükleri de inşa edildi.



6 BİNE YAKIN AĞAÇ TAŞINDI



Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, transplantasyon (ağaç nakli) metoduyla ağaç söküm makinesiyle bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı. Ayrıca bölgeye 76 bin 788 ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak.



Sular altında kalacak ilçede, mezarlar da yeni yerleşim alanlarına nakledildi.



CUMHURBAŞKANI, RESMİ AÇILIŞI YAPACAK



Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında inşasına başlanılan Yusufeli Barajı; yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle su tutmaya başlamasıyla ilçe merkezi ve 7 köy sular altında kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılacağı törende baraj suları altında kalacak ilçenin taşındığı, 10 milyon metreküp dolgu yapılarak elde edilen 1,5 milyon metrekare alanda inşa edilen, kamu binalarının taşındığı, konutlar ile yöre mimarili ‘villa tipi’ köy evlerinin yükseldiği yeni yerleşim alanını da hizmete alıp, 3 bin 205 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Açılışa hazır hale gelen etaplarda bir taraftan taşınma işlemlerinin sürdüğü yeni yerleşim yerlerinde çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte eksikler tamamlanmaya çalışıyor.



'TÜRK MUCİZESİ'



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Yusufeli projesini ‘Türk mucizesi’ olarak nitelendirerek “Yapmış olduğumuz proje aslında 'bir Türk mucizesi' diye ifade edeceğimiz önemli bir şaheser olacak. Yusufeli’miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınma da son olacaktır ve yeni Yusufeli'ni burada gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu, spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği bir anlayışla tasarlandı” dedi.



'GÖLE NAZIR TURİZM DESTİNASYONU OLACAK'



Türkiye’ye örnek olacak yerleşimi Yusufeli’ne kazandırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bir taraftan ülkenin ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdamına katma değer sağlayacak baraj projemiz, hidroelektrik santralimiz devreye alınırken diğer tarafta da yeni yerleşim alanıyla birlikte burada üreten bir Yusufeli hayal ettik. Bu hayal çerçevesinde esnafımızın mutlu olduğu, buraya gelen insanlarımızın gerek istihdamıyla gerek buradaki yaşam kalitesiyle birlikte huzurlu olduğu bir Yusufeli’ni inşa etme arzusuyla bu proje başlandı ve bittiği zaman göle nazır bir turizm destinasyonu olacak. Burada Türkiye’nin birçok ilinden vatandaşlarımız gelip, Yusufeli’nde bu güzelliğe şahitlik edecekler. Dünyanın en yüksek beşinci barajını görecekler diğer taraftan da buradaki bağlarıyla bahçeleriyle turizm alanlarıyla burada yapılacak spor faaliyetleriyle tüm Türkiye’ye örnek olacak bir yerleşimi inşallah Yusufeli’mize kazandırmış olacağız. Tabi ki zaman içerisinde vatandaşımız da görecek; burada filmler, diziler çekilecek. Gelip vatandaşlarımız burada 3 gün, 5 gün vakit geçirecekler ve inşallah topyekun burada 7’den 77’ye herkesin mutlu olduğu bir Yusufeli’nin inşasını her birlikte gerçekleştirmiş olacağız” açıklamasında bulundu.



‘HÜZÜNLÜYÜZ AMA GÜZEL UMUTLARLA GİDİYORUZ’



Yeni Yusufeli’ne taşınma işlemlerini sürdüren Semra Türk ise "İlçemizde taşıma işlemleri sürüyor. Evlerimizi taşıdık şimdi dükkanlarımızı taşımaya çalışıyoruz. Taşınırken hüzünleniyoruz ama orayı da gördüğümüzde umutlanıyoruz. Buranın 3 katı büyüklüğünde güzel bir şehir yaptılar oraya. Hüzünlüyüz ama güzel umutlarla gidiyoruz" dedi.



İlhan Hacıoğlu da "Ben bu yaşananları yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Burada uzun bir geçmişim var. 3 bin 500 metrekarelik iş yerimi, evimi yeni alana taşıyorum. Orayı yeni bir hayat, yeni bir gelecek olarak görüyorum" diye konuştu.



Ekrem Doğan ise "30 yıllık esnafım. Burada iyi- kötü anılarımız oldu. Yeni hayata da alışacağız. Taşınma işlemi başladı. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Bu süreci atlatacağız" dedi.