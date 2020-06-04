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Su sporları aletlerine kapasite düzenlemesi

Normalleşme sürecinin başlamasıyla açılan plajlardaki su sporları etkinliklerine de bazı kurallar getirildi. Toplu binilen su sporları aletlerine, kapasitesinin yarısı kadar kişi alınabilecek.

04 Haziran 2020 Perşembe 08:34
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Su sporları aletlerine kapasite düzenlemesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan sahiller ve plajlar, normalleşme sürecinin başlamasıyla sezona 'Merhaba' dedi. Plajlar birçok önlemle kapılarını açarken, su sporları faaliyetlerinin yapıldığı tesislere de bazı kurallar getirildi. Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan rehberde, tek kişinin kullandığı su etkinliklerine kısıtlama getirilmezken, banana gibi toplu yapılan etkinliklerde kapasitenin yarısı kadar kişi alınabileceği bildirildi.

Aynı zamanda kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti, ringo, jet-ski ve paraşüt gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak. Kullanılan aletlerin tamamı ise kullanımın ardından su ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeyler ise dezenfekte edilecek.

AÇILIŞ HAZİRANDA YAPILDI

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Ayışığı Koyu'nda su sporları işletmeciliği yapan İbrahim Çubuk, normalde açılışlarını şubat ayında yaptıklarını, koronavirüs nedeniyle haziranda açılış yaptıklarını söyledi. Çubuk, "Bundan sonra hijyen ve sosyal mesafe kurallarında daha dikkatli olacağız. Normalde bananamız 26 kişilik, onu 13 kişiye indireceğiz. Her kişi arasında 1,5 metre olacak. Jet-ski'yi genelde aileler tercih ediyor zaten, yabancı kişilerle binilmiyor. Aletlerimiz kullanıldıktan sonra önce dezenfekte edilecek, bir süre bekletildikten sonra başka kişiler alınacak" dedi.

Kemer'de tatil yapan ve su sporları aletlerini kullanan Kirthy Kold (30), "Estonya'dan kız kardeşim ile birlikte Kemer'e pandemi öncesinde geldik. Evde çok uzun süre kaldık ve dışarı çıkmayı bekledik çok uzun zaman. Bizim için çok önemliydi dışarıda olmak, biz de burayı seçtik. Burada alınan önlemler hoşumuza gitti" diye konuştu.

Lisett Kold (25) ise 2014'ten bu yana Kemer'e geldiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle güvenli bir bölge istedik. Biz zaten seçtiğimiz yeri de rasgele seçmedik, özellikle buraya geldik" dedi.

DENİZDE DE SOSYAL MESAFE

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, denizde su sporu yapacaklara önemli uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe kurallarına denizde de uyulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "En az 1,5 metre mesafeyi her ortamda korumamız lazım. Denizde kullanılabilecek değişik su sporlarına ilişkin araçları kullanmak isteyebilirsiniz. Toplu olarak yapılan su sporlarında hastalıklı ya da taşıyıcı bir kişinin her yerde olabileceğini akla getirmek gerekiyor. Denizde kullanılan araçların ve şezlongun temizlenmesi gerekiyor. Bulaş riski düşük olsa bile temizlenmesinde yarar var. Su sporlarında kullanılan cihazların da bireysel kullanımdan sonra temizlenmesi gerekiyor. Sudan kolay kolay virüs bulaşmıyor. Sorun toplu yapılan su sporlarında. Aynı aile bireylerinin aynı su sporu aletini kullanması daha az risk taşıyor, ama farklı kişiler bu araçları kullanacaksa sosyal mesafeyi mutlaka korumakta yarar var" diye konuştu.

'BİREYSEL SU SPORLARINDA SORUN YOK'

Bilim Kurulu üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, yazın sahil kenarlarında sıklıkla yapılan su sporlarında kullanılan ürünlerde nelere dikkat edilmesiyle ilgili uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Turan, zorlu bir pandemi süreci yaşandığını ve hala da bu sürecin devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Önümüz yaz ve halkımızın da bu süreçte çok ciddi sıkıldığının farkındayız. Artık tatil zamanı geldi ve herkes bir şekilde bu alanlara girmek istiyor. Öncelikle su sporları yapacaksanız, bireysel sporlar yapılabilir bunda sıkıntı yok. Ama toplu halde yapılacak bütün spor faaliyetlerinde sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Aslında sosyal mesafeyi hayatımızın her alanında korumaya devam etmeliyiz. Bu önümüzdeki zaman diliminde yaşayacağımız herhangi bir olası riskten bizi koruyacaktır. Deniz kenarında özellikle uygulama konusunda yapılan uyarılara uyulması önemli. Deniz kenarında şezlonglar arasında mesafelerin bulunması çok önemli. Otellerde ve bu alanlarda tek kullanımlık havlular kullanılmasını özellikle tavsiye ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su Sporları
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