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Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ediyorlar

Adana'da 64 yıl önce su tutulmaya başlanan Seyhan Barajı Gölü'nün altında kalan Topalak Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan akrabalarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sandalla göle açılarak mezarlığın üzerinde dua ediyor.

11 Haziran 2020 Perşembe 08:51
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Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ediyorlar

Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Seyhan Barajı'nın 64 yıl önce su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı su altında kaldı. Kuraklık dönemlerinde DSİ'ye ait sulama kanallarına su verilince göldeki suyun azalması nedeniyle mezarlık ortaya çıkarken, bu yıl kanallara su verilmedi. Bu yıl, yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da sandalla göle açılarak, mezarlığın üzerinde dua etti.

Mahalle sakinlerinden emekli Mustafa Güngör (58), suların çekildiği zaman mezarlık ziyareti yapabildiklerini ancak suyun yüksek olduğu zaman sandalla ibadet edebildiklerini kaydederek, "Büyüklerimizin, yakınlarımızın mezarlarına gittik, duamızı ettik. Elimizden geldiği kadar uzaktan da olsa dua ediyoruz" dedi.

BİLMEYENLER DUA EDERKEN GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR

Mahallede besicilik yapan Erol Salcan (64) ise büyükannesi ile pek çok akrabasının sular altında kalan mezarlıkta bulunduğunu ifade ederek, "Bu bölgedeki Topalak, Karalarbucağı, Bayramhacılı gibi mahalleler de yıllar önce sular altında kaldı. Su çekildiği zaman ziyaretlerine gidiyorduk ama uzun bir zamandır çekilmedi, biz de gördüğünüz gibi kayıkla açılıyoruz, Fatiha okuyoruz. Uzaktan bakanlar, bilmeyenler, 'Bu adamlar ne yapıyor?' diye şaşırıyor, zaman zaman ne için dua ettiğimizi soruyorlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhan Baraj GölüMezarDua
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