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Su altında kalacak ilçede son güreşler yapıldı

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:53
Su altında kalacak ilçede son güreşler yapıldı

ARTVİN’de, baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesinde, geleneksel Karakucak Güreşleri’nin 72’ncisi düzenlendi. Tribünleri dolduran izleyiciler, taşınma sürecindeki ilçede son kez düzenlenen, kıyasıya bir mücadeleyle geçen güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Güreşler, gelecek yıl, yeni yerleşim alanında oluşturulan arenada gerçekleştirilecek.

Yusufeli’nde, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi'nce ortaklaşa organize edilen geleneksel Karakucak Güreşleri’nin 72’ncisi düzenlendi. Güreşlerin ilk gününde, 16 boyda toplam 430 güreşçi yarıştı. Türkiye’nin farklı illerden gelen güreşçilerin mücadele ettiği Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri organizasyonunun ilk gününden galibiyetle ayrılan güreşçiler, final müsabakalarında er meydanına çıktı. Tribünleri dolduran izleyiciler de güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte başarılı güreşçilere, toplamda 100 bin lira para ödülü dağıtıldı. Final müsabakasında rakibi Serhat Elvan'ı yenen Rıza Yıldırım, başpehlivan kemerinin sahibi oldu.

Hem karakucak hem de boğa güreşleri, gelecek yıl, taşınmanın sürdüğü yeni yerleşim alanında amfitiyatro halinde oluşturulan arenada gerçekleştirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinGüreş
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