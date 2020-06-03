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Sonunda yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, farklı tarihlerde toplam 11 motosiklet çaldığı ve çok sayıda iş yerinden çeşitli hırsızlıklar yaptığı belirlenen T.G., polis ekiplerince güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan T.G., tutuklandı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 08:13
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Sonunda yakalandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 11 motosiklet çalınması ve iş yerlerinden yapılan çeşitli hırsızlıklar ile ilgili ilçede çalışma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği adreselerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin aynı kişi olduğunu saptadı. Bunun üzerine yapılan geniş çaplı incelemede hırsızlık şüphelisinin T.G. olduğu tespit edildi. Polis, belirlediği adrese düzenlediği operasyonla, T,G,'yi 28 Mayıs günü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSalihliHırsızPolis
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