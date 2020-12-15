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Son yağışlarla Kazdağları'ndaki dereler, tekrar akmaya başladı

Balıkesir’de son 4 günde en çok yağışı, metrekareye düşen 217 kilogram yağışla Kaz Dağı Milli Parkı aldı. Son yağışlarla birlikte dağdaki birçok dere de akmaya başladı.

15 Aralık 2020 Salı 15:06
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Son yağışlarla Kazdağları'ndaki dereler, tekrar akmaya başladı

BALIKESİR - Sonbahar mevsiminin kurak geçmesi, su kaynaklarının çokluğu nedeniyle mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak da bilinen Kazdağları'ndaki birçok derede, suyun azalmasına sebep oldu. Son 4 gündeki yağışların ardından derelerden gelen su, yeniden akmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 4 günde Kaz Dağı Milli Parkı'nda metrekareye 217 kilogram yağış düştü. Kazdağları, Balıkesir il genelinde de en çok yağışı alan yer oldu. Kazdağları'nın güneyinde kalan Edremit ilçesinde ise metrekareye 136 kilogram yağış düştü.

Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan Kubilay Öztürk, Kazdağları'nda su miktarının iyice azaldığı derelerin yeniden akar hale gelmesine sevindiklerini söyledi. Derelerdeki su sesini duymak ve görsel güzelliği görmek için Kazdağları’ndan akan Şahinderesi Kanyonu'na geldiğini söyleyen Öztürk, “Birkaç günlük yağmurun ardında derelerimiz tekrar akmaya başladı. Buralarda su yoktu. Son yağışların ardından ciddi bir su seviyesi oldu. Bu kadar ciddi bir kuraklık daha önce bölgede görülmemişti. Umarım yağışlar devam eder ve bu derenin suyu kesilmez. Fakat iklim değişikliği, bu ummayı boşa çıkaracak gibi gözüküyor, acilen çözüm üretilmezse. En aşağıdan, en tepesine kadar derenin içerisinden torba torba çöp çıkardım. 1 torbayı hatta 5 dakikada doldurdum. Çevreyi hepimizin koruması ve sahip çıkması lazım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazdağlarıDerelerSon YağışlarBalıkesir
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