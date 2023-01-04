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Sokakta çiğköfteciyi vuran silahlı saldırgan, saklandığı çatıda yakalandı

ESKİŞEHİR'de, sokak ortasında çiğköfteci İbrahim Can T.’yi (26) silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle aranan Sercan İ. (30), saklandığı 5 katlı apartmanın çatısında özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Sercan İ.'ye yardım ettiği belirlenen 2 kişi daha gözaltına alınırken, aracıyla kaçırarak yardım ettiği öne sürülen Olgun Y. ise tutuklandı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 00:55
Sokakta çiğköfteciyi vuran silahlı saldırgan, saklandığı çatıda yakalandı

Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde dün gece 02.00 sıralarında çiğköfteci İbrahim Can T., tartıştığı Sercan İ. tarafından karnından silahla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli Sercan İ. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Can T. ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Sercan İ.’nin plakası tespit edilen bir araçla kaçtığını belirledi. Aracı kullanan ve şüpheli Sercan İ.’ye yardım ettiği belirlenen Olgun Y. kısa sürede yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş ekipleri, şüpheli Sercan İ.’nin Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı. Apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon için özel harekat ekipleri görevlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Sercan İ., özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı çatı katında silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli Sercan İ.’ye kaçışında yardım ettiği belirlenen Önder Ş. ile Yasin Y. de olay yeri yakınlarında yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Sercan İ., Önder Ş. ve Yasin Y., ifadeleri için Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirOdunpazarıSilahCinayetYARALAMASaldırıçiğköfteci
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