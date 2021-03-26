Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1369
ALTIN
445.665
DOLAR
8.0199
STERLİN
10.9944
EURO
9.4493
İş yerleri ihaleyle kiraya verilecek
İş yerleri ihaleyle kiraya...
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler Sitesi yaptırılacak
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler...
Rekabet Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alacak
Rekabet Kurumu 30 Uzman...
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sokakta çelik kasa bulundu 

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, çalıntı olduğu değerlendirilen bir çelik kasa sokakta polis tarafından bulundu. Polis, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

26 Mart 2021 Cuma 08:13
5 Okunma
Sokakta çelik kasa bulundu 

İddiaya göre, dün saat 23.30 sıralarında bir taksi sürücüsü 112 Çağrı Merkezi'ne kimliği henüz öğrenilemeyen 2 şüphelinin çelik kasa taşıdığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Taksi sürücüsüne ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin Bornova ilçesinden taksiye bindiklerini ve Bayraklı 7301 sokakta indiklerini tespit etti. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalar sonucu, çelik kasa 7324 ile 7344 sokağın birleştiği noktada bulundu. Şüpheliler tarafından siyah poşete sarılan ve 2 suntanın arasına gizlenen çelik kasa, polisler tarafından sahibine teslim edilmek üzere alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çelik kasayı bırakıp kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıçelik KasaSokak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 30 gün yasak
Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 30 gün yasak
Sular altında kalan Yüksekova, havadan görüntülendi
Sular altında kalan Yüksekova, havadan görüntülendi
Sivas Belediyesi'nden 58 bin aileye, 580 bin fidan tohumu
Sivas Belediyesi'nden 58 bin aileye, 580 bin fidan tohumu
YILDIRIM’DA ENGELLER SPORLA AŞILIYOR..
YILDIRIM’DA ENGELLER SPORLA AŞILIYOR..
BAŞKAN GÜRKAN BURSAMIZ ANKARA’DA DAHA DA GÜÇLENDİ DEDİ.
BAŞKAN GÜRKAN BURSAMIZ ANKARA’DA DAHA DA GÜÇLENDİ DEDİ.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Karaman'da, aracın kara saplandığı bölgede kaybolan genç aranıyor
Karaman'da, aracın kara saplandığı bölgede kaybolan genç aranıyor
Çanakkale şehitlikleri, kırmızı beyaz lalelerle donatıldı
Çanakkale şehitlikleri, kırmızı beyaz lalelerle donatıldı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma