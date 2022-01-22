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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'da kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen Suriye uyruklu bir kadın ve bir erkeğe tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan erkek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadın hastanede tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:14
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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kadın ve bir erkek, bir kişinin silahsaldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Suriye uyruklu kadın ve erkek kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan erkek çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürülürken, kadın ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan erkek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı, kadının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziSokakSilahSaldırıCinayet
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