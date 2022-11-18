Sokak ortasında öldürüldü; katili yakın arkadaşı çıktı

Olay, 11 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Kaya, borç para vermek için bir kız arkadaşının yanına gitti. Sokakta arkadaşıyla buluşan Kaya, bir süre sonra otomobiline doğru yöneldi. Bu sırada aynı otomobilden, tabanca ile açılan ateşte Kaya, göğüs ve koltuk altından vuruldu; şüpheli kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DEPOYA GİRERKEN YAKALANDI

Çalışma başlatan polis, otomobilin Kaya'nın yakın arkadaşı Burak Varol tarafından kiralandığını ve olay yerine birlikte geldiklerini belirledi. Bölgedeki kameraları da inceleyen polis, şüpheli Varol'un Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Seyyar tezgahta cep telefonu sattığı öğrenilen Varol, 14 Kasım'da bir depoya girdiği sırada yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'TUTUKLANMAKTAN KORKTUM'

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Burak Varol, Adnan Kaya'nın çok samimi arkadaşı olduğunu belirterek, "Otomobilden indiği sırada temkinli olmamı söyledi. Ben de otomobilin camlarını kapatıp, kapıları kilitledim. Kapı cebindeki tabancayı doldurup, olası bir duruma karşı otomobilin yönünü çevirdim. Silahı bacaklarımın arasına koyup, beklemeye başladım. Sokak karanlıktı ve birinin kapıyı zorladığını görünce tabancayı o yöne doğrulttum. Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim. Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan korkup, kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Varol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.