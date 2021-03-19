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Sivil Havacılık İçin İlk Uçuş Milletvekili Ödünç'ten

19 Mart 2021 Cuma 17:27
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Sivil Havacılık İçin İlk Uçuş Milletvekili Ödünç'ten

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Sivil Havacılık Genel Müdürü ile Ankara'daki görüşmesinin ardından hedef proje kapsamında Bursa'da ilk sivil uçuşu gerçekleştirdi.

Uludağ Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Pilot Burak Yürekli, Uludağ Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Pilot Onur Umur Yürekli, Uludağ Havacılık Genel Koordinatörü  Ergün Özçelik, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, Yenişehir Havalimanı Müdürü Bülent Zerey, Yenişehir Havalimanı Müdür Yardımcısı Mustafa Bozkurt ile kamu kurum ve kuruluşlarından davetliler eşliğinde ‘Sivil Havacılık Başkenti Bursa’ uçuşu gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN HEDEFLERİ GERÇEKLEŞİYOR.

Uludağ Havacılık ile birlikte ilk adımı atılan projenin Bursa'da hayat bulması için Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ile görüşme yaptıklarını kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç,“Sivil havacılık, Türkiye’nin en büyük gerçeği. Bursa da sivil havacılık konusunda iddialı bir şehir ve teknik altyapıya da sahip. Uludağ Havacılık tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Uçuş Okulu, Bursa için yerel havacılık markalaşması açısından büyük fırsat. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile uçuş sergileri, pilot destekli gönüllü eğitimleri, havacılık ve uzay kavramının güçlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM ile projeler yürütülmesi konusunda gerekli adımları atarak yerli ve milli havacılık hedefleri doğrultusunda, üst akıl olarak Bursa'nın yatırım yapılabilir şehir statüsüne alınması yönünde çalışmalar planlıyoruz. ‘Türkiye'nin Sivil Havacılık Başkenti Bursa’mottosu ile hareket ediyoruz. Ulusal havacılığın Bursa merkezli geliştirilmesi amacı ile çevre illerdeki pist kullanımlarının da revize ederek Bursa’mızın elinin güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 ve devamında 2053 milli uzay ve havacılık hedeflerine en kısa sürede ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bursa, kanatları açık uçmaya hazır bir şehirdi. Şimdi ise uçuyoruz" dedi.

AYDIN: YENİŞEHİR OLARAK HAZIRIZ.

Yenişehir'in modern kent görünümüne kavuşmasının ötesinde istihdam sorununun aşılması içinde çok yönlü projeler ürettiklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir Havalimanı, Bursa ve Türkiye için önemli bir yatırım. Bursa'ya gerçekleşen her uçuş, hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Sayın Milletvekilimiz Atilla Ödünç ve Uludağ Havacılık Bursa'da önemli bir adımın atılmasını sağladı. Sivil Havacılık için Yenişehir ve Bursa, Türkiye’nin beklentilerini karşılamaya hazır” dedi. YÜREKLİ: BURSA'DA HAVACILIK, LÜKS DEĞİL. Yenin nesillerin havacılık sevgisi ile büyümesinin ülkemizin yarınları için çok kıymetli olduğunu ifade eden Uludağ Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Pilot Burak Yürekli de“Türkiye'nin yol haritasında kritik bir öneme sahip olan Bursa, uçuşa hazır bir kent. ‘Bursa'ya havacılık lüks’ mantığı ile bakmadan, Sayın Milletvekilimiz Atilla Ödünç'ün de dediği gibi ‘Sivil Havacılık Başkenti Bursa’mottosu ile konuya yaklaşmak lazım. Uludağ Havacılık olarak Bursa ve Havacılık konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

SEYİTOĞLU: YENİŞEHİR'İN FIRSATLARI TÜRKİYE’NİN EMRİNDE.

Bursa’nın önemli kentlerinden biri de hızla yükselen Yenişehir diyen Kaymakam Suat Seyitoğlu; "birbirimize enerji katarak Yenişehir'in fırsatlarını Bursa ve Türkiye menfaati için kullanmamız gerekiyor Yenişehir'in fırsatları Türkiye’nin emrinde. Bursa Valimiz Sayın Yakup Canbolat'ın himayelerinde ilçemiz önemli mesafeler kat etti. Sayın Belediye Başkanımızın yerele dair ürettiği katma değerler ile Yenişehir güçleniyor. Yine devletimizin ilçemize yaptığı yatırımlar havacılık alanında da önemli bir değer olduğumuzu herkese kanıtladı. Bursa Milletvekilimiz Sayın Atilla Ödünç, Yenişehir ölçekli projeleri ile ilçemizi Ankara'nın gündemine hızla taşıyor. İnanıyorum ki, Sivil Havacılık Başkenti Bursa olurken Yenişehir'de bu başarının kalbi olacaktır dedi.

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Sivil Havacılık İçin İlk Uçuş Milletvekili Ödünçten
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