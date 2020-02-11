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Sivas, eksi 23 derece ile buz tuttu

Sivas'ta sabah saatlerinde eksi 23 dereceye kadar düşen soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Akarsu ve göller donarken, çatılarda 1 metrelik buz sarkıtları oluştu.

11 Şubat 2020 Salı 12:43
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Sivas, eksi 23 derece ile buz tuttu

SİVAS - Geçen hafta etkili olan kar yağışı kent genelinde yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Sivas kent merkezi, mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Sabahın ilk saatlerinde meteoroloji verilerine göre ısı sıfırın altında 23 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 28 derece oldu. Yüksek kesimlerde ise eksi 35'ler görüldü. Soğuk hava nedeni ile kent genelinde akarsu ve göller buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümlerinin yüzeyi buzla kaplandı. Önceden buz tutan Serpincik Göleti'nin yüzeyi ise kar yağışı ile bembeyaz bir görüntüye büründü. Kent merkezindeki evlerin çatılarında ise 1 metrelik buz sarkıtları oluştu. Sabah işe gitmek isteyenler araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı toplu taşıma araçlarında da arızalar oluştu.

Kent sakinleri, yılın en soğuk gününü yaşadıklarını belirtirken, yürümekte bile zorlandıklarını dile getirdi. Soğuk havanın etkisi ile kent merkezindeki yaya yoğunluğunun da azaldığı görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasEksi 23 Derece
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