Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.308,38
ALTIN
985,98
DOLAR
18,41
STERLİN
20,60
EURO
18,01
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş...
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şırnak'ta 2 terörist yakalandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 2 terörist yakalandı.

23 Eylül 2022 Cuma 10:17
Şırnak'ta 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar. Şırnak Silopi ilçesi, Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde 1 terörist, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerimizin dikkati sayesinde yakalandı. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

İçişleri Bakanlığı ise, Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, aynı bölgede 1 teröristin daha yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır, yakalanan terörist sayısı 2’ye yükselmiştir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakSilopiCudi DağıTerörTeröristOperasyonJandarmaAskerIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı
Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı
Antalya'daki orman yangınında 15 hektar zarar gördü
Antalya'daki orman yangınında 15 hektar zarar gördü
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 24 milyon 708 bin lira ceza
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 24 milyon 708 bin lira ceza
Sakarya’da sahte para ve içki operasyonu: 3 gözaltı
Sakarya’da sahte para ve içki operasyonu: 3 gözaltı
Canları pahasına bayrağı yanmaktan kurtardılar
Canları pahasına bayrağı yanmaktan kurtardılar
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Datça'da kum zambakları çiçek açtı, ilçe halkı korumaya aldı
Datça'da kum zambakları çiçek açtı, ilçe halkı korumaya aldı
Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü'nde
Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü'nde
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول