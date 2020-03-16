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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin üçünün kardeş olduğu belirlendi.

16 Mart 2020 Pazartesi 08:42
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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sinop- Boyabat yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobille 34 CF 756 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.

KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi. Kazada 57 DN 678 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin (34) ile eşi Hülya Sucu (37) ağır yaralanırken, çocukları Elif Naz (10), Sevde (8) ve Feyza Sucu (7) ile yeğeni Tuğçe Nur Civelek (10) hayatını kaybetti. Kazada sürücüsü belirlenemeyen 34 CF 756 plakalı otomobildeki Salih Torun (65), Levent Torun (38), Ümit Şahin (48) ve Metin Şahin (52) ise yaralandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SinopOtomobilTrafik Kazası
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