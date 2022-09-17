Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu

ERMENİSTAN sınırındaki Iğdır'da, Azerbaycan'a yönelik saldırısı protesto edildi. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunduğu basın açıklamasında, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan ordusunun barışı zedelediğini söyledi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 16:54
Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu

Ermenistanprotesto açıklaması, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulan açıklama öncesi Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Ehl-i Beyt Alimler Derneği Onursal Başkanı Veli Beder'in Kur'an-ı Kerim okuduğu basın açıklamasında konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan'ın; Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın şehirlerine saldırısını kınadı. Ermenilerin, Avrupa Birliği ve Ermeni diasporasının oyununa geldiğini söyleyen Ünsal, "Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Bu son saldırı, şunu ortaya koyuyor ki Ermeni ordusu; barışı zedeliyor, gerginliği kaşıyor ve kaşınıyor. Kahraman Azerbaycan ordusu, her seferinde Ermenilere gereken dersi veriyor. Güçlü Azerbaycan ordusu, işgal edilen toprakları geri aldığı gibi sınırlarına yapılan bu alçakça saldırıya da misliyle cevap vermiştir. Bu saldırılarda Azerbaycan ordusunun şehitleri vardır. Şehitlerin ruhları şad olsun" diye konuştu. 

Ermenistan'ın, barıştan değil savaştan yana olduğunu savunan Ünsal, "Tarih bunu her defasında göstermiştir. Ermenilerin 1915, 1920, 1992 yıllarında Anadolu’da, Azerbaycan’da, Hocalı’da yaptıkları soykırımları unutmadık unutmayacağız. Saldırgan Ermenilerle sınır kapılarının açılmasını istemiyoruz. Buradan Ermenilere Türk milleti adına sesleniyorum. Şaşırmayın, sabrımızı taşırmayın yoksa kahraman Azerbaycan ordusu, Türkiye’nin desteği ile geçen yıl olduğu gibi gerek dersi verecektir. Erivan’ı bile başınıza yıkacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaşSaldırıProtestoığdır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Memiş: Çat'ta 4.9 büyüklüğündeki depremde hafif hasarlı yerler var 
Vali Memiş: Çat'ta 4.9 büyüklüğündeki depremde hafif hasarlı yerler var 
Gölcüklü balıkçı, 350 kiloluk camgöz köpek balığı yakaladı
Gölcüklü balıkçı, 350 kiloluk camgöz köpek balığı yakaladı
Eskişehir’de 'Sivrihisar Hava Gösterileri' başladı
Eskişehir’de 'Sivrihisar Hava Gösterileri' başladı
Simav Çayı'ndaki kirlilik ve kokuya tepki
Simav Çayı'ndaki kirlilik ve kokuya tepki
Karadeniz’de uygulanan projeyle kum plajlar genişliyor, sahiller eskiye dönüyor
Karadeniz’de uygulanan projeyle kum plajlar genişliyor, sahiller eskiye dönüyor
İzmir'de polise bıçaklı saldırı
İzmir'de polise bıçaklı saldırı
İzmir'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
İzmir'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Antalya Valisi açıkladı; turist sayısı 10 milyonu aştı
Antalya Valisi açıkladı; turist sayısı 10 milyonu aştı
Mısır'dan yola çıkan gemide kaybolan mühendis için gözü yaşlı bekleyiş
Mısır'dan yola çıkan gemide kaybolan mühendis için gözü yaşlı bekleyiş

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول