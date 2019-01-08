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Siirt'te 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

SİİRT'in Baykan ilçesinde jandarma ekiplerinin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Siirt'te 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

SİİRT'in Baykan ilçesinde jandarma ekiplerinin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

08 Ocak 2019 Salı 10:29
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Siirt'te 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca kış operasyonları kapsamında terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Baykan'ın Gümüşkaş köyü kırsalında 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Kara' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat, piknik tüpü, 1,5 metre kablo, blok halinde 4 büyük pil ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, Siirt Valiliği'nden operasyonla ilgiyi yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SiirtBaykanAmonyum Nitrat
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