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ŞİDDETE MÜCADELE PROJESİNE BUÜ DESTEĞİ..

22 Nisan 2021 Perşembe 12:17
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ŞİDDETE MÜCADELE PROJESİNE BUÜ DESTEĞİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında “İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

SOSYAL ARABULUCULAR YETİŞTİRİLECEK

HEGEM, hayata geçirdiği İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen “81 ile 300 bin Sosyal Arabulucu İnsan Hakları Danışmanı ve Şiddetle Mücadele Formatörü” projeye bir katkı da Bursa Uludağ Üniversitesi’nden geldi. Hazırlanan protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile HEGEM Mütevelli Hayatı Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin tarafından imzalandı.

REKTÖR KILAVUZ: ŞİDDETİN EN İYİ ÇÖZÜM YOLU EĞİTİMDİR. Protokolle ilgili görüşlerini aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, projenin son yıllarda daha fazla gözlemlenmeye başlayan fiziki ve psikolojik şiddet vakalarına karşı caydırıcı bir unsur olacağına inandığını söyledi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz Nereden ve kimden geldiği önemli değil. Şiddete karşı millet olarak topyekûn bir duruş sergilemek gerekiyor. Bu soruna en iyi çözümün doğru eğitim olduğuna inanıyoruz. Bakanlıklarımızın desteği, HEGEM Vakfımızın da gayretleriyle hayata geçirilmesi planlanan projenin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu mücadelede hukuk normları ve cezalar çok önemlidir ancak yeterli değildir. Çünkü şiddetle mücadelede sadece polisiye tedbirle ve cezalarla istediğimiz başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Bu konuda toplumda bir bilinç oluşturulmalı, sivil bir inisiyatif gerçekleştirilmelidir. İmzaladığımız protokolle birlikte üniversite olarak bu projeye akademik ve eğitim desteği vereceğiz.  Vermiş oldukları çabadan ve böyle önemli bir projede bizlerle iş birliği içerisinde olmalarından dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

SİVİL MÜCADELE HAMLESİ BAŞLATILDI.

HEGEM Mütevelli Hayatı Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ise modern dünyada gittikçe artan suç ve şiddet olaylarına karşı çözüm yolları bulabilmek adına bu projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Gelinen noktada suç ve şiddetin her zamankinden fazla bir şekilde göz önüne serildiğine işaret eden Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin; “Kanun ve kolluk kuvvetlerine rağmen bu fillerin arttığını görüyoruz. Vakıf olarak modern dönemde birey ve toplumu nasıl huzurlu kılabiliriz? Suç ve şiddetten nasıl uzak tutabiliriz diye kafa yorduk. Nihayetinde suç ve şiddetle sivil mücadele gücünün arttırılması gerektiğine karar kıldık. Ardından ilgili bakanlıklarımızla irtibata geçtik ve çeşitli programlar hazırladık. Görüşmelerimiz devam ediyor ve yakın zamanda sözleşmelerimizi imzalayacağız. Bu bağlamda hizmet verecek danışmanlar ve sosyal arabulucular yetiştirmek üzere bir takım eğitim programları organize ettik. Bu eğitimlerden mezun olacak danışmanlarımıza sertifikalar verilecek. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı sosyal arabulucu, bir kısmı insan hakları konusunda danışman ve bir kısmı da suç ve şiddetle mücadele sivil aktörleri olarak sertifikalandırılacak. Böylece suç ve şiddete karşı sivil boyutta neler yapabileceğimizi ve çözüm yollarını nerelere getirebileceğimizi görmüş olacağız. Üniversitelerle yaptığımız protokoller dolayısıyla işin eğitim boyutunu da çözümlemiş olacağız. Birlikte, sonu güzel bitecek bir projeyi en iyi şekilde hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz açıklamasında bulundu.

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ŞİDDETE MÜCADELE PROJESİNE BUÜ DESTEĞİ..
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