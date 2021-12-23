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Sıcaklık düştü, Beyşehir Gölü dondu

23 Aralık 2021 Perşembe 11:19
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Sıcaklık düştü, Beyşehir Gölü dondu

KONYA - Konya'da, kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Beyşehir Gölü'nün kıyısı, sıcaklığın eksi 10 dereceye düşmesiyle dondu. Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Normalde gölde su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde eksi 20 dereceden aşağı buz tutmazdı. Soğuk ve zemheri böyle devam edecek olursa sadece kıyı kesimi değil gölün tamamı eksi 12 veya 13 derecelerde donabilir'' dedi.  

'Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü' olarak bilinen, 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, kıyıdan yaklaştık 150 metre çekildi. Gölün kıyısı ise sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu. 

Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "21 Aralık zemherinin girişiyle birlikte Beyşehir Gölü'nün, ilk defa eksi 11 derecede donduğunu görüyoruz. Normalde gölde su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde eksi 20 dereceden aşağı buz tutmazdı. Soğuk ve zemheri böyle devam edecek olursa sadece kıyı değil gölün tamamı eksi 12 veya 13 derecelerde donabilir. Neredeyse geçen senelere göre 6- 7 metre su seviyesi düştü'' diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 23.12.2021 11:27
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir Gölü Dondu
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