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Seyir halindeyken alev alan TIR hurdaya döndü

Bursa'da mobilya yüklü bir TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye tarafından söndürülen TIR, hurdaya döndü.

Seyir halindeyken alev alan TIR hurdaya döndü

Bursa'da mobilya yüklü bir TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye tarafından söndürülen TIR, hurdaya döndü.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:43
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Seyir halindeyken alev alan TIR hurdaya döndü

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kestel İlçesi Yakın Doğu Çevre Yolu Dudaklı köyü mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den yüklediği mobilyalarla Gemlik Gemport'a gitmek için hareket eden Emir Tokuç (59) yönetemindeki 16 ZZ 614 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü Tokuç, TIR'ı kenarı çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine Emir Tokuç, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl ve Kestel İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında TIR hurdaya dönerken, itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaTIRYangın
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