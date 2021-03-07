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Sevda Yaruk Elinin Hamuru İle 12 Tonluk Beton Mikseri Kullanıyor

BURSA’DA 12 TONLUK BETON MİKSERİNDE 6 YILDIR DİREKSİYON SALLAYAN 34 YAŞINDAKİ SEVDA YARUK, GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR.

07 Mart 2021 Pazar 13:53
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Sevda Yaruk Elinin Hamuru İle 12 Tonluk Beton Mikseri Kullanıyor

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa’da 12 tonluk beton mikserin’de 6 yıldır direksiyon sallayan 34 yaşındaki Sevda Yaruk, görenleri şaşkına çeviriyor. Yörük kadın eli değen her işin daha farklı olduğunu belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Yaptığı işin babasından kendisine miras kaldığının altını çizen genç kadın, Türkiye’de meslek dalında daha önce örneği görülmeyen bir işin altına imzasını attı. Sevda Yaruk, "İşimi severek yapıyorum. Zaten bu meslek bana babamdan kaldı. Çocuk yaşlarda babam eve gelince onu hayranlıkla izliyordum. 6 yıldır direksiyon sallıyorum. Yollarda 5-6 sefere çıktığımız zamanlar oluyor. Bazen beni yollarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Sonra alışıyorlar. Eşim erkek kuaförü ve benim en büyük destekçim. İşim bitince eve gidiyor ve ev işlerine vakit ayırıyorum. Türk kadını istediği zaman her işi başarabilir’ ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beton MikseriSevda Yarukönce VatanMustafa Yıldız
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