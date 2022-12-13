Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.249,57
ALTIN
1.071,82
DOLAR
18,65
STERLİN
22,94
EURO
19,67
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30...
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Serik'teki hortumda serası yıkılan üretici: 4 dönümü yerle bir etti

13 Aralık 2022 Salı 14:50
Serik'teki hortumda serası yıkılan üretici: 4 dönümü yerle bir etti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde oluşan hortum, 10 dönümlük serada hasara yol açtı; çilekler zarar gördü. Üretici Şaban Tilki, "Hortum, seralarıma zarar verdi. 4 dönüm seramı yerle bir etti" dedi. 



Kadriye Mahallesi açıklarında, dün saat 16.00 sıralarında, yağışla birlikte hortum oluştu. Hızla ilerleyip, karaya çıkan hortum, sebze ve meyve seralarının olduğu bölgeden geçerek kayboldu. Hortum, 10 dönümlük serada hasara yol açtı; çilekler ise zarar gördü. Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu da seralarda inceleme yaptı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespitine başladı.



Üretici Şaban Tilki, "8 dönüm arazim var; dün sahilden gelen hortum, seralarıma zarar verdi. 4 dönüm seramı yerle bir etti. İçinde çilek mahsulümüz daha yeni turfandaydı. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Hortum önce benim ardından yan taraftaki komşularımın serasına girdi. Yaklaşık 10 dönüm zarar var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SerikHortumSera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak’ta 7 günlük eylem yasağı
Şırnak’ta 7 günlük eylem yasağı
Van’da, yanan turba toprağından bölgenin iklim geçmişi araştırılacak
Van’da, yanan turba toprağından bölgenin iklim geçmişi araştırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel mağduru Zülfiye Ceylan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel mağduru Zülfiye Ceylan ile telefonda görüştü
Artvin'de muhtar, kan izli aracına yakın yerde ölü bulundu; 2 gözaltı
Artvin'de muhtar, kan izli aracına yakın yerde ölü bulundu; 2 gözaltı
Ardahan'da kar kalınlığı, 16 santime ulaştı
Ardahan'da kar kalınlığı, 16 santime ulaştı
Çanakkale'deki 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili valilikten açıklama
Çanakkale'deki 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili valilikten açıklama
Kalbinden bıçaklanan Emre, hayatını kaybetti
Kalbinden bıçaklanan Emre, hayatını kaybetti
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول