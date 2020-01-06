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Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı

Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle üç mahallede dere taşkınları meydana geldi. İlçe merkezinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle kamp yapan futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal etti.

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı

Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle üç mahallede dere taşkınları meydana geldi. İlçe merkezinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle kamp yapan futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal etti.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:50
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Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı

ANTALYASerik'te dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Üründü Mahallesi girişindeki dere taştı. Sel sularının kapladığı yoldan büyük araçlar geçebilirken, otomobil tipi araçların geçiş yapamadığı belirtildi. Yağış nedeniyle Çandır ve Alacami mahallelerinde de derelerde taşkın meydana geldi.

Su taşkınlarının yaşandığı bölgeye Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yönlendirildi. Gece derenin taşması sonucu suda mahsur kalan bir otomobil ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

TAKIMLARIN SABAH ANTRENMANI İPTAL OLDU

Diğer yandan ilçe merkezinde de şiddetli yağış ve rüzgar etkili olurken, kamp için bölgeye gelen futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederek, salonda çalışma yaptı.

HORTUM, SERALARI VURDU

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde, saat 09.00 sıralarında, hortum meydana geldi. Cam ve plastik seraların olduğu bölgede etkili olan hortum, 30 dekarlık alanda hasara neden oldu. Domates, biber ve salatalık ekili seraların camları kırılırken, plastik örtüleri yırtıldı. Hortum nedeniyle seralardaki ürünler de zarar gördü. Hortum, şiddetli yağış ve rüzgar sonrası seraları zarar gören üreticiler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye inceleme için ekipler yönlendirildi.

15 MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış etkili olurken, Kökez Mahallesi'nde derenin taşması sonucu 15 mahallenin bağlandığı grup yolu, ulaşıma kapandı. Birçok sürücü, araçlarıyla yolda kalırken, su birikintisi nedeniyle gidemeyen sürücüler de dönmek zorunda kaldı. Sel sularının kapattığı yolda kamyonet sürücüsü de mahsur kaldı. Serik Belediyesi'ne ait kepçeyle kamyonet kurtarıldı. Eminceler, Belek ve Karadayı mahallelerindeki tarım arazileri de sular altında kaldı.

'HER YIL 2- 3 DEFA TAŞKIN OLUYOR'

Derelerin taşması sonrası Kerim Top'a ait, biber ekili cam seralar, suyla doldu. Top, "Yıllardır burada üretim yapıyoruz. DSİ yetkilileri daha önce geldi, buraları inceledi. Dereler temizlenmediği için her yıl 2- 3 defa taşkın oluyor. Su basması nedeniyle ürettiklerimiz de zarar görüyor" dedi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikşiddetli Yağış
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